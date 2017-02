DÜSSELDORF Die Not in Hamburg ist groß – also griff der Bundesliga-Traditionsklub HSV tief in die Tasche. Und holte für zwölf Millionen Euro aus dem sonnigen Porto Alegre den Brasilianer Walace herüber in den kalten deutschen Winter. Bis Ende Januar durften die Profiklubs ihre Kader aufrüsten. Ein Überblick der namhaftesten Neuzugänge. mehr...

Von Sascha Klaverkamp