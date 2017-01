MAINZ So richtig nachzuvollziehen ist es ja nicht, wenn eine qualitativ so hochkarätig besetzte Mannschaft wie Borussia Dortmund einen derart limitierten Gegner wie Mainz 05 am Ende noch einen Punkt überlassen muss. Die Parallelen zum Spiel vor einer Woche in Bremen waren unübersehbar, die Folgen des Kontrollverlustes im Spiel der Borussia aber diesmal gravierender. mehr...

Von Dirk Krampe