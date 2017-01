DORTMUND Die fliegenden Bilder am U-Turm leuchteten am Mittwochabend schwarzgelb. Aus gutem Grund: Borussia Dortmund begrüßte an diesem Abend hoch oben in der siebten Etage des Dortmunder Wahrzeichens knapp 200 Gäste zu seinem Neujahrsempfang. Hier gibt es die Bilder. mehr...